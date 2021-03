Vinícius Balieiro comemora primeiro gol como profissional do Santos

O Santos é uma máquina de formar jovens talentos. O time da Vila sabe aproveitar como ninguém os recursos que surgem das suas categorias de base.

Um deles é o volante Vinícius Balieiro, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos na partida contra o Deportivo Lara na Libertadores.

"Emoção demais. Gol que eu sempre sonhei, desde criança. Agradecer meus companheiros e o professor que me deu oportunidade. Foi um jogo muito pegado. As duas equipes muito bem. A gente soube aproveitar mais as oportunidade para sair com a vitória", comentou o jogador sobre o gol marcado.