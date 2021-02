Vinicius, bem distante do futebol que encantou o madridismo

Vinicius continua sem brilhar no Real Madrid. O diário 'AS' informou em janeiro que, o treinador francês não gostou nada do comportamento do brasileiro, que estava olhando para o celular enquanto o treinador francês fazia seu preleção. Desde então, as coisas mudaram em Chamartín.

O brasileiro perdeu protagonismo com a camisa 'merengue' deixando de atuar em partidas importantes da Liga e da Champions, para atuar com o 'segundo pelotão' na Copa do Rei, que terminou com a eliminação vexatória para o Alcoyano.

Para piorar, o brasileiro não vem aproveitando as raras chances que tem, como por exemplo na última partida contra o Levante. Além da derrota, Vinicius cometeu uma penalidade. Poderá voltar a brilhar?