Vinicius é só alegria no Real Madrid

Vinicius Junior, após o seu gol e a vitória do Real Madrid sobre o Mallorca, mostrou que conta com a confiança do grupo: “Tento melhorar em todos os aspectos. Meus companheiros e Zizou me ajudam muito nas finalizações. Quero evoluir para ajudar”, declarou em 'Movistar +'.

"Estou muito feliz com minha partida e a da equipe. Estou muito bem fisicamente depois do trabalho que fiz em casa. Trabalhei muito para chegar a este momento. É como uma Copa do Mundo, tem que estar bem a cada três dias e concentrados", disse Vinicius.

“Todos nos preparamos para estar na nossa melhor versão. Creio que, fisicamente, estamos melhor que todos e, tecnicamente, vamos fazer a diferença sempre”, completou.

Contra o Mallorca, foi a primeira vez que Vinicius e Hazard jogaram juntos. O brasileiro comentou a facilidade que é jogar ao lado do belga.

"É muito fácil jogar com ele, temos bom entrosamento na esquerda. É a primeira vez que jogamos juntos e, se Zidane quer nos escalar, estamos preparados", concluiu.