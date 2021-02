Vinicius deixou uma grande oportunidade passar

O Real Madrid venceu o Huesca em El Alcoraz por 1-2. Não foi um jogo nada fácil para os merengues, mas os três pontos foram conquistados.

O Huesca abriu o placar com Javi Galán, mas um artilheiro improvável salvou o time do Bernábeu com dois gols e garantiu a virada: Raphaël Varane.

No ataque, Zidane apostou por Vinicius e Asensio ao lado de Benzema. Essa era a grande chance do brasileiro, que não era titular na liga desde a partida contra o Athletic no Di Stéfano no dia 15 de dezembro.

Vini não teve a sua melhor atuação, mas nem tudo foi ruim. O atacante encarou os adversários, driblou e roubou algumas bolas.

O Real Madrid precisa mais do que nunca da melhor versão de Vinicius. Está nas suas mãos ocupar o vazio deixado pelo lesionado Eden Hazard.