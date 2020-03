"Vinicius é mágico e Reinier decide partidas"

Vinicius e Reinier são duas grandes promessas do futebol brasileiro. Ambos foram criados nas categorias de base do Flamengo e agora defendem as cores do Real Madrid.

Um dos homens que conhece de perto o talento dos dois, Carlos Noval, gerente de transição do Flamengo, falou sobre o potencial da dupla em uma entrevista concedida ao diário 'AS'.

“Reinier e Vinicius têm todas as condições para estar no topo mundial e serem reconhecidos em breve como tal. Desde a minha chegada em 2010, começamos a criar e desenvolver um meio metodológico com o DNA do Flamengo e a cada ano é implementado com novas situações de treinamento”, disse.

O dirigente analisou individualmente cada um dos jogadores, começando por Vinicius Jr: "Em campo, era pura magia, ousadia, criativa, ele enfrentou os rivais sem medo, sempre com bom futebol e olhando para o gol, o que chamamos aqui no Brasil ‘futebol moleque'. Sempre dizia para ele ser humilde, saber ouvir os outros. Respeitar os profissionais que estavam lá para ajudá-lo e, o mais importante, saber admirar e valorizar a instituição onde trabalha. Ele sempre se destacou e tivemos excelentes jogadores em sua geração. Mas ele sempre jogou com categorias maiores”, analisou.

E depois Reinier: "Nenhum garoto de 17 a 18 anos pode estar 100% preparado. Sempre tem algo para polir e desenvolver. A maturidade normalmente chega a 23 anos. É frio e preciso na frente do gol. Decide jogos. Como ele ainda é um garoto em desenvolvimento, acho que ele precisa melhorar sua intensidade e consciência tática, mas ele é um dos jogadores mais completos nos fundamentos que vi jogando na academia de jovens do Flamengo“. concluiu.

