"Vinicius era 'artilheiro' de tudo o que jogava"

O 'Clásico' colocou um Vinícius, que não teve seu melhor começo de temporada no Real Madrid, em primeiro plano. Superado por Rodrygo no início, o brasileiro conseguiu virar o jogo com base no trabalho.

Agora, quando parece estar mais adaptado, seus descobridores falam maravilhas dele. O mais importante, Carlos Eduardo 'Cacau', conversou com o 'AS' e falou sobre a infância do jogador carioca.

"Tem que deixar o Vinicius jogar. Com minutos, o jogador ganha confiança e os gols saem naturalmente. Se ele ganhou confiança sem jogar, tenho certeza de que, com continuidade, fará muitos gols", começou o homem que ajudou a lançar o jogador para o mundo.

"Quando criança, ele fazia muitos, muitos gols. Ele sempre foi o 'artilheiro' de todas as competições que disputou, ele sempre levou os troféus de artilheiro", continuou ele, algo que contrasta com seus poucos gols mostrado em Chamartín.

Cacau lembrou que Vinicius é de uma região muito pobre do Brasil, São Gonçalo, e que sua mãe se sacrificou muito pelo seu futuro: "A mãe ficou em São Gonçalo e o pai foi trabalhar em São Paulo, em outro estado. Ele era técnico de instalação. Ela levava o garoto aos treinamentos e cuidou dessas coisas".

Ao contrário do que foi mostrado em seu ano e meio em Madrid, o jogador era tímido e se expressava em campo. Agora, ele mostrou que sua personalidade mudou e também é notada fora do campo.

Para concluir, o descobridor do crack estabeleceu diferenças e advertiu: "Vinicius é Vinicius. Ele pode se parecer com Robinho, mas não é comparável". Um Vini que quando criança mostrou seu amor pelo Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Embora fosse do Flamengo.