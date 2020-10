Vinicius estreia documentário no Instagram: 'Vini for real'

A série de Vinicius estreia nesta quinta-feira no Instagram TV. Na conta oficial do jogador do Real Madrid, o esperado 'Vini, for real' poderá ser visto.

A produção, que conta com dez capítulos, é o resultado da associação entre o Facebook, 'MediaCom Sport & Entertainment' e 'Ten Toes Media', especialistas em conteúdos esportivos.

Lluís Cona, produtor e diretor da série, deu alguns depoimentos ao 'AS' para falar sobre o grande projeto: “A filmagem foi fantástica. Agradeço a Vinicius e sua família pela forma como nos abriram as portas de sua casa. É uma hospitalidade que, honestamente, tendo trabalhado com muitos jogadores de futebol, você nem sempre vê isso. "

“O que vamos tentar fazer é intercalar um pouco o seguimento desta primeira parte da temporada. O primeiro capítulo, além de ser um 'preview' do que será a série, focará nas férias e na pré-temporada pessoal que ele fez antes de retornar a Madri. Então, vamos acompanhá-lo nos próximos meses", acrescentou.