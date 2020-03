Vinícius explica polêmica com Piqué sobre pisão tomado

O 'Clásico' é um dos eventos de futebol mais importante do planeta, tanto é, que suas conseqüências continuam repercutindo ao longo do tempo. Vinicius Junior explicou nesta quinta-feira, por meio de sua conta oficial do YouTube, uma das ações mais comentadas da partida realizada no domingo passado.

Foi em uma jogada com Gerard Piqué, com quem ele manteve um atrito por causa de um possível pênalti que o Madrid reclamou bastante. "Eu não toco em você, não toco em você", respondeu o jogador do Barça, incrédulo.

"Pensei que Piqué tivesse pisado em mim, mas depois vi o vídeo e vi que não tinha sido ele, mas Arthur. Por isso me perguntou se eu era louco", disse o brasileiro rindo bastante, que recebeu a resposta imediata do zagueiro do Barcelona durante a partida.

"Você está louco ou o que? Você está louco?", perguntava o azul-graná a um Vinícius que tinha certeza que tinha sofrido pênalti. Ambos seguiram com a rivalidade em campo, já que Piqué jogava na cara de Vinicius que ele havia se jogado na área.

"É o calor de um 'Clásico', todos queremos vencer", acrescentou o jogador do Madrid finalizando a polêmica.

O ex-Flamengo acabou encaixando a que, mais tarde, seria sua melhor noite no Real Madrid. Marcou o primeiro gol do 'Clásico' em uma nova ação na qual Piqué novamente estava presente, dando-o espaço e a bola acabou desviando no chute.