Vinicius ganhou elogios do madridismo... e o 'like' de Haaland!

Vinicius teve uma atuação espetacular contra a Atalanta. O atacante brasileiro mostrou muita qualidade e velocidade, deixando os rivais na saudade.

O madridista fez de tudo um pouco: deu passes, driblou, ajudou na defesa... mas faltou o de sempre: o gol.

Apesar do gol brasileiro não ter saído, Vini saiu muito satisfeito, principalmente depois dos elogios de Ramos e Zidane. O jovem atacante compartilhou uma foto nas suas redes sociais e recebeu vários 'likes' de Jadon Sancho, Reinier ou Pedro, entre outros.

O mais surpreendente foi o 'like' de Haaland, justamente quando o nome do norueguês ganha força nos escritórios do Santiago Bernabéu.