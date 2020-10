O Real Madrid recebeu o Real Valladolid e levou um sufoco. A vitória foi conquistada graças a Vinicius Jr, que entrou no segundo tempo.

Confira trechos da entrevista do brasileiro após a vitória do time local por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol de 2020/21.