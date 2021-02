Vinicius Jr. não está interessado em deixar o Real Madrid, nem hoje nem nunca. O brasileiro, que tem aparecido em rumores sobre um empréstimo, descartou a possibilidade: "quero ficar para sempre".

Já faz dois anos e meio que Vinicius Jr. foi para o Real Madrid e muitos acreditam que o jogador de 20 anos ainda não conseguiu alcançar todo o seu potencial com a camisa merengue. Mas, apesar de seu início lento, Vinicius acredita que a cobrança para cima dele é desproporcional em relação ao seu tempo de carreira.

"Tenho 20 anos de idade e parece que estou jogando há muitos anos, mas estou apenas no início da minha carreira", disse em entrevista à TNT Sports.

E justamente para crescer e aumentar sua produção, o brasileiro não quer deixar o Real Madrid, mesmo com as especulações de um possível empréstimo. "Estou aprendendo muito com os jogadores que estão aqui, aqueles que jogam na minha posição. Eu quero ficar no Real Madrid para sempre, estou sempre focado em querer estar aqui", disse.

Apesar da vontade de ficar, desde de janeiro existem rumores de times que estariam interessados em ter Vinicius em seus elenco. Entre eles estão Liverpool, Tottenham e Arsenal, que gostariam de levar o atacante para fazer parte do time de brasileiros que atuam na Premier League.

Além disso, uma possível ida para o Paris Saint-Germain, a fim de facilitar uma futura negociação entre os franceses e o Real para a ida de Kylian Mbappé à Espanha, também foi levantada.

Enquanto os rumores parecem, Vincius segue focado no Real Madrid. O brasileiro tem tido cada vez mais oportunidades no time de Zinedine Zidane com as lesões de Eden Hazard, e, para a sequência de jogos de LaLiga e Liga dos Campeões que se aproxima, pretende manter a posição de titular.

Ao todo, pelos Blancos, já participou de 98 jogos, com 11 gols marcados e 20 assistências dadas aos seus companheiros. Também já são três troféus conquistados no Real, que segue em busca de mais dois para esta temporada: La Liga (da qual hoje é vice-líder) e da Champions League (que disputa as oitavas de final contra a Atalanta).