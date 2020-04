FIFA 20: Vinícius Jr. participa de torneio com outros craques

Em meio ao isolamento social que acontece em praticamente todo o mundo, a EA Sports organizou o Stay and Play Cup, torneio beneficente de FIFA 20 que contará com a presença de diversos jogadores profissionais de futebol representando seus clubes. A competição acontece entre os dias 15 e 19 de abril, com quatro partidas todos os dias e com uma semifinal e a grande final sendo realizadas no último dia do evento.

Segundo a EA Sports, a expectativa do torneio de FIFA é de arrecadar cerca de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,25 milhões na cotação atual). O montante será doado ao Coronavírus Relief Fund (Fundo de Ajuda ao Coronavírus), da Global Givings, para ajudar no combate à pandemia do Covid-19.

Os maiores clubes do mundo estarão representados na competição, como Real Madrid, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Paris-Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e Tottenham.

Dentre os principais jogadores incumbidos dessa prazerosa missão estão Alexander-Arnold, Cesar Azpilicueta, Phil Foden e Serge Aurier, compondo o time da Premier League, Vinicius Junior, João Félix e Manu Vallejo, formando o time de La Liga, enquanto Bruno Guimarães e Juan Bernat defendem a Ligue 1, além de Justin Kluivert e Achraf Hakimi, de Roma e Borussia Dortmund, respectivamente.

"Queremos reunir a comunidade mundial de futebol com a FIFA 20 Stay and Play Cup, para que milhões de fãs possam experimentar a emoção de seus clubes favoritos e jogadores profissionais de futebol - mesmo quando precisamos nos separar", disse Andrew Wilson, CEO da EA.

"Combinado com as contribuições de ajuda que estamos fazendo, esperamos ter um impacto positivo na vida das pessoas durante este período desafiador", completou.

Haverá quatro jogos na primeira rodada para determinar quem avança para as oitavas de final. Jesper Lindstrom, do Brondby, enfrenta Nabil Bahoui do Marsille, enquanto Vallejo encara Jesper Kallstrom, de Djurgarden, em um dos lados. Do outro, Mohamed Ihattaren, jovem estrela do PSV, enfrenta Nabil Bahoui, da AIK, e Mo Daramy, do Copenhaguen, mede forças com Nikolai Alho, do HJK Helsiki.

Nas melhores partidas já determinadas pelas oitavas de final, os brasileiros Vinicius Jr. e Bruno Guimarães enfrentam Alexander-Arnold e João Félix, respectivamente, e Bernat encara Justin Kluivert.

No total, as partidas somarão mais de 20 horas e contarão com a transmissão de vários canais parceiros da EA Sports, incluindo a ESPN nos Estados Unidos e na Oceania.