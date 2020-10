Vinicius Jr salva o Real Madrid em jogo cheio de gols perdidos

O Real Madrid passou por um sufoco para vencer o Real Valladolid em jogo onde os grandes protagonistas foram os goleiros: Roberto e Courtois. O brasileiro Vinicius Jr entrou no segundo tempo e fez o único gol do jogo, garantindo mais três pontos aos merengues.

O jogo começou com a equipe de Zidane pressionando mais, porém a equipe visitante quase abriu o placar. Mas faltou força. Weissman acertou um belo voleio de primeira na marca do pênalti, sozinho, mas pegou fraco e Courtois pegou sem problemas.

E já aos 9 minutos já apareceu o primeiro milagre: Jovic chegou na linha de fundo, rolou atrás para Marcelo, a zaga afastou e Valverde pegou a sobra... mas Roberto fez uma defesa milagrosa no cantinho.

Pouco tempo depois, Isco acionou Valverde, que chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. Jovic estava livre e chutou de primeira, mas a bola sumiu demais. Mais um gol perdido em tão pouco tempo.

A resposta veio com um ótimo contra-ataque do Valladolid. Óscar Plano recebeu na linha de fundo e poderia chutar cruzado, mas preferiu tocar no meio e a zaga afastou.

E como se não fosse pouco, Jovic perdeu sua segunda chance de marcar aos 34 minutos. O croata recebeu de Modric no coração da área, chutou uma bomba... e foi na rede pelo lado de fora.

O primeiro tempo chegou ao fim com muitas chances e nada de gols.

Nos primeiros minutos da segunda metade, Jovic cabeceou uma bola venenosa no canto e Roberto fez outra defesa milagrosa. Na sobra, Casemiro joga a bola no travessão.

E agora foi a vez de Courtois fazer a defesa. Weissman chegou na entrada da área, limpou e chutou no cantinho. E o goleiro belga foi buscar para evitar o gol da equipe visitante.

E aos 64 minutos, o gol finalmente saiu. Em bate-rebate na área, a bola sobra para Vinicius Jr empurrar para o gol na pequena área. Vini estava em posição de impedimento, mas a bola tocou no zagueiro do Valladolid antes de chegar nos pés do brasileiro.

Logo em seguida, Courtois brilhou novamente. Carnero avançou e chegou na área sozinho, soltou uma bomba cruzada e o belga fez outra bela defesa.

A equipe da casa ainda tomou um susto por culpa de um erro do goleiro: Roberto saiu jogando errado e a bola ficou com Modric. Ele chutou da entrada da área e a bola carimbou a trave.

A partida chegou ao fim com um Real Madrid em terceiro lugar com sete pontos e um jogo a menos. O Valladolid está em 18º, na zona de rebaixamento.