Vinícius Jr., um herói inesperado do Real Madrid

O Real Madrid contou com a participação decisiva de Vinicius Jr. para, enfim, voltar a vencer no Campeonato Espanhol. A equipe merengue derrotou o Sevilla fora de casa por 1 a 0, no sábado (5), encerrando a série de três partidas sem triunfar e se aproximou dos líderes da competição.

O atacante acumulou até quatro substituições consecutivas antes de iniciar contra o Sevilla, jogo que serviu ao Real Madrid, e mais ainda a Vinicius, para recuperar parte da confiança perdida nos últimos jogos.

Vinicius Junior, que vinha de exibições irregulares, foi a principal arma ofensiva dos visitantes e teve participação decisiva no gol do triunfo, ao desviar de raspão o cruzamento de Mendy . No lance, a bola traiu o goleiro Bono, que não conseguiu a defesa e viu a bola entrar após desviar nele. O brasileiro celebrou, mas o juiz apontou o gol contra do arqueiro do Sevilla.

“Hoje sabíamos que teríamos que sofrer para a ganhar. É uma temporada muito diferente das outras, muitos jogos, a cada dois dias, nunca jogamos assim. Temos que seguir jogando e ganhar os pontos que precisamos. Nós gostamos da pressão que nos colocam. Temos que seguir trabalhando”, disse o jogador, em entrevista à 'ESPN Brasil'.

Depois de se recuperar na LaLiga, a equipe branca espera poder fazer isso também na Champions League, na qual ainda pode ser o primeiro do grupo depois de se aproximar na eliminação há poucos dias, e sabe que com Vinicius conectado tudo será mais fácil.

Depois de se recuperar na LaLiga, o Real espera poder fazer isso também na Champions League, na qual ainda pode ser o primeiro do grupo depois de se aproximar da eliminação.