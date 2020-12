Vinícius e Rodrygo, os “amuletos” de Zidane no Real

Após três jogos sem vitórias na La Liga, o Real Madrid voltou a somar três pontos na competição ao vencer o Sevilla por 1 a 0 neste sábado, 5 . E pode se dizer que para retomar a boa fase, Zinedine Zidane recorreu aos seus "amuletos". Vinícius Júnior e Rodrygo começaram o jogo em campo e deram sequência à escrita: os merengues nunca perderam quando os dois brasileiros foram escalados juntos como titulares.

Zidane escalou o camisa 20 e o camisa 27 juntos em apenas cinco oportunidades, mas a sintonia entre os dois rende resultados positivos ao Real Madrid. Foram três vitórias e dois empates. Ou seja, quando as duas joias brasileiras começaram como titular, Los Blancos conquistaram 73,3% dos pontos.

Contra o Sevilla, Vini Jr. foi quem mais teve destaque. Foram duas finalizações para fora, cinco dribles completados e 88% dos passes certos, com três toques decisivos. Além disso, protagonizou o lance do gol da vitória do Real Madrid. Mesmo com a La Liga creditando o gol como contra do goleiro Bono, Vinícius brincou que o gol foi dele.

"O gol é meu, lógico", disse o jogador na saída do gramado. "A vitória de hoje é muito importante para a nossa confiança. Não duvidamos de nada, podíamos ganhar. A confiança e a tranquilidade sempre esteve conosco. Temos que seguir trabalhando".

Após a partida no Ramón Sánchez Pizjuán, Zidane falou sobre a escalação dos dois brasileiros: "Todos trabalhamos muito bem na defesa, ajudando uns aos outros. E então soube que havia possibilidades de atacar o adversário com contra-ataques após o gol de Vini. Não era o nosso melhor momento, antes tivemos mais oportunidades. É a importância de acreditar no que fazemos. É um jogo bom porque o rival é complicado, no campo deles ... Fico feliz pelos meninos".

Rodrygo foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo, mas também já brilhou quando foi titular ao lado de Vinícius. Contra o Club Brugge, na Liga dos Campeões de 2019/20, o Rayo fez gol e deu uma assistência. Vini Jr. também deixou o dele neste jogo. O atacante ex-Santos parece gostar da noites europeias .

Com os dois atacantes brasileiros juntos como titular, além das vitórias contra Sevilla e Club Brugge, o Real Madrid também venceu o Espanyol, na temporada passada. Os dois empates foram contra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Em uma semana decisiva para os merengues na Liga dos Campeões, Zidane pode optar por esse bom entrosamento dos brasileiros e confiar neles a responsabilidade de ajudar o Real Madrid a se classificar para as oitavas de final do torneio europeu . Em terceiro no Grupo B, o time precisa vencer o Borussia M'gladbach, no Estádio Alfredo di Stéfano, quarta-feira, 9 , para depender apenas de si.