Com novo 'nome' e camisa, Vini Jr quer conquistar Zizou

Vincius Junior agora é Vini Jr no Real Madrid. O atacante mudou não só o nome na camisa como também o número que veste na equipe espanhola (agora ele é o 20, o mesmo que usou nos tempos de Flamengo).

O brasileiro inclusive postou a novidade nas redes sociais na última sexta-feira, quando os merengues definiram a numeração para a temporada 2020/2021. Asensio, que era o 20, ficou com a 11 de Gareth Bale, que foi anunciado no Tottenham.

Mais do que trocar o nome e a camisa, Vinicius Junior está em busca de uma mudança mais importante no reinício de La Liga: ter mais sequência em campo, o que não ocorreu desde que o técnico Zinedine Zidane voltou ao Santiago Bernabéu.

O ex-flamenguista atuou um total de 1817 minutos na edição passada do torneio, que terminou com título do Real. Ele participou de 29 jogos, mas apenas 12 como titular e só dois do início ao fim. Foram ao todo cinco gols marcados, além de quatro assistências.

Em reportagem publicada neste sábado, véspera da estreia dos merengues, contra a Real Sociedad, o jornal madrileno Marca diz que "Zidane e Vini Jr. precisam um do outro e estão condenados a se entenderem".

A publicação cita que houve um pequeno atrito entre o francês e o brasileiro depois que o atacante não atuou um minuto sequer na partida de volta contra o Manchester City, que eliminou os espanhóis na Champions League passada.

O problema, porém, já estaria superado - e o atacante teria impressionou a comissão técnica pela forma física com a qual se reapresentou. Além disso, o jogador e Zizou teriam tido uma conversa particular para aparar as arestas.

"Zidane sabe que tem que recuperar a melhor versão de Vinicius e isso passa pela continuidade e pela confiança", conclui o Marca.