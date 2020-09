Vinícius Lopes projeta duelo contra o Sport

Vinícius Lopes foi bem no confronto diante do Corinthians, em que o Goiás perdeu por 2 a 1. O jovem centroavante é uma das grandes promessas esmeraldinas e conta com a concorrência de Rafael Moura.

O atacante de 21 anos concedeu entrevista nessa sexta-feira e falou sobre o bom momento, após conseguir marcar seu primeiro gol como profissional.

"Fico feliz de poder disputar posição com ele (Rafael Moura), eu procuro aprender a cada dia. Como ele construiu sua história, quero construir a minha. O professor sempre vai escalar o melhor", comentou.

"A gente trabalha firme matando um leão por dia para conseguir espaço. Para quem está começando é sempre mais difícil, mas o time e o treinador têm me passado confiança. A gente vai conseguindo se encaixar e sair por cima", disse Vinícius Lopes.

Confira no vídeo o trecho em que ele projeta a partida contra o Sports, um duelo com dois times que tentam escapar da ameaça da zona do rebaixamento.