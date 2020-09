O atacante Vinícius Lopes concedeu entrevista nessa sexta-feira e falou sobre o bom momento, após o primeiro gol marcado com a camisa do Goiás.

Confira no vídeo o trecho em que ele fala sobre a disputa sadia por uma vaga no time titular com o experiente Rafael Moura. Para Vinicius é possível até os dois jogarem juntos.