Vinicius marca mais uma vez, Benzema desencanta e Real vence

O Levante recebeu a visita do Real Madrid no estádio de 'La Cerámica' pela quinta rodada de LaLiga 2020-21. O tradicional estádio Ciutat de València está em obras.

Com o departamento médico lotado, Zidane teve que improvisar na lateral-direita, escalando o limitado, mas sempre cheio de boas intenções Nacho, que deu conta do recado.

No início da partida o Real se mostrava um pouco desequilibrado abusando das jogadas pelo lado esquerdo do campo devido a velocidade de Vinicius. Do outro lado estava Asensio, que não tem a mesma mobilidade do brasileiro.

Vini vem se destacando nesse início de temporada e logo aos 15 minutos abriu o placar. Ele pegou a sobra do escanteio, dominou livre de marcação, ajeitou com carinho e bateu colocado, sem chances para Aitor!

Esse foi o segundo gol de Vinicius na competição. É bom lembrar que na última rodada ele saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória merengue sobre o Valladolid.

O Levante teve uma grande chance aos 29' com Vukcevic, que subiu mais alto que Nacho e testou para o gol, mas a bola explodiu no travessão de Courtois. Na sequência, Casemiro afastou o perigo.

Benzema, que até então não tinha marcado na competição estava muito ansioso. O francês estava claramente incomodado com a falta de gols e isso o atrapalhou bastante as suas tomadas de decisões durante o duelo.

Ele e Vinicius ainda tiveram outras chances de ampliar o marcado e matar o jogo, mas erraram feio e viram o Levante crescer na partida.

Aos 60' Courtois realizou um verdadeiro milagre. Bardhi chutou, a bola desviou em Casemiro e quase engana o goleirão, que teve que tirar com o pé.

Pouco tempo depois, o Real Madrid voltou a balançar as redes, mas não valeu. Modric cobrou a falta na área, Sergio Ramos subiu e marcou de cabeça. Mas o VAR pegou um impedimento milimétrico do capitão e o gol foi anulado.

Já no finalzinho do duelo, já nos acréscimos a 'zika' de Benzema foi embora. Rodrygo lançou o francês, que partiu em velocidade, limpou o zagueiro e colocou números finais a partida.

Com o resultado o Real Madrid assumiu a liderança da competição com 10 pontos, já o Levante aparece na zona de rebaixamento (18º) com três.

Na próxima rodada, depois das datas FIFA, os comandados de Zidane recebem o Cádiz, enquanto o Levante visita o Athletic de Bilbao.