Vinicius, o jogador do mês no Real Madrid

O momento crítico no ataque do time de Zidane tem Jovic e Bale desaparecidos e um Benzema irregular. Com isso, Vinicius Jr. conseguiu se destacar e ganhar espaço.

O esforço e o rendimento do brasileiro o fizeram ser eleito o melhor do mês por votos vindos da torcida 'merengue'. Um destaque que parecia improvável quando Rodrygo surgiu como concorrente.

O jovem vindo do Santos chegou a tomar a dianteira ao ser escalado em partidas que não tinham Vinicius relacionado. As atuações do ex do Flamengo era um tanto afoitas, com tomadas de decisões precipitadas evidentes.

No entanto, a explosão, a ousadia e a vontade em campo se sobressaíram nas últimas semanas, quando Zidane voltou a dar mais minutos ao atacante.

Contra o Zaragoza pela Copa, o extremo voltou a encontrar o caminho do gol. Em seguida, diante do Manchester City, ele foi um dos poucos pontos positivos.

O ápice da boa fase veio no 'Clásico', quando o brasileiro de 19 anos abriu o placar contra o Barcelona e quebrou um recorde pertencente a Lionel Messi.