Após ficar no 0 a 0 com o Botafogo e ser eliminado da Copa do Brasil 2020, o Vasco se prepara pensando no jogo desse domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino pela 12ª rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de Vinícius Paiva, jovem de 19 anos que elogiou o técnico Ramon Menezes e comemorou a oportunidade no profissional do Vasco