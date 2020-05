"Vinicius, Rodrygo e Reinier já estão se mostrando grandes jogadores"

O Real Madrid vem buscando jovens brasileiros nos últimos tempos. Começou com Vinicius vindo do Flamengo e seguiu com Rodrygo, do Santos, e Reinier, outro do rubro-negro carioca.

Roberto Carlos deu sua opinião a 'RMTV' sobre esses três talentos. "Eles ainda são jovens, mas já estão se mostrando grandes jogadores", disse ele.

"Vinicius já o mostrou no Real Madrid e até foi convocado para a seleção brasileira", lembrou Roberto Carlos.

Ele também elogiou Rodrygo. "Com calma, ele mostrou a Zidane que está disponível para ajudar a equipe", disse ele.

Não faltavam palavras positivas para Reinier, o último a chegar. "Em seus primeiros jogos com o Castilla, ele mostrou como é um jogador brasileiro. Ele já fez a diferença e mostra a Zidane que está pronto para quando precisar dele", concluiu.