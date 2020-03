Vinicius supera Messi como o mais jovem a marcar no 'Clásico'

Neste domingo, Vinicius Jr. viveu uma noite inesquecível no Santiago Bernabéu. Muito ativo no lado esquerdo do campo, o brasileiro foi o responsável por abrir o placar.

Não atingiu somente um sonho de balançar as redes no clássico de futebol mais assistido, mas quebrou um recorde de ninguém menos que Lionel Messi.

O atacante do time de Zidane se tornou o atleta mais jovem a marcar um gol no confronto entre Real Madrid e Barcelona, superando o argentino por 26 dias.

Vinicius tem 19 anos e 233 dias de vida, enquanto Messi marcou pela primeira vez no 'Clásico' quando tinha 19 anos e 259 dias, em um 'hat trick' feito em março de 2007.