Vinicius também protesta contra o racismo

Numa sociedade civilizada, não há lugar para o racismo. Ainda existem pessoas que não entendem como é grave discriminar uma pessoa por causa da cor da pele. E o mundo reagiu após o assassinato de George Floyd em Minneapolis.

Vinicius Júnior foi o último a participar de uma campanha que envolve grandes atletas e a sociedade em geral. O jogador do Real Madrid escreveu uma mensagem em suas redes sociais contra o racismo.

"Vidas negras são importantes", escreveu Vinicius. Ele o acompanhou com uma fotografia mostrando metade do rosto de George Floyd, com uma bandeira americana em chamas ao fundo e sua própria metade do rosto com tiros na bandeira do Brasil.

Vinicius se junta a um fim de semana que teve alguns de seus maiores oradores no futebol, como Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Marcus Thuram e Mbappé.