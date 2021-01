Vinicius volta a perder protagonismo

Vinicius não consegue se fixar no time titular do Real Madrid. O brasileiro, que teve algumas oportunidades ao longo dessa temporada, passou a ocupar um posto secundário nas últimas partidas.

Contra Granada, Elche e Celta ficou na reserva e disputou apenas 21 minutos entre os três jogos, algo que preocupa bastante o ex-Flamengo, que não entende porque voltou a amargar a reserva.

Vinicius sempre enfrentou dificuldades para conquistar a confiança de Zidane e além disso precisamos somar a boa fase de nomes como Lucas Vázquez ou Marco Asensio.

É mais do que evidente essa perda de protagonismo, algo que não chega a ser uma novidade. Para piorar a situação do brasileiro, Hazard acabou de voltar de lesão e está a frente do 'Malvadeza'.

Durante a atual temporada, o carioca disputou 22 jogos entre todas as competições, o que representa 997'. Marcou três gols e deu duas assistências.