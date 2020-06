Virada no fim contra o Parma mantém sonhos da Inter

A Inter teve um jogo épico para conseguir os três pontos na casa do Parma. Faltava pouco tempo quando os anfitriões venciam por 1 a 0, mas os gols de De Vrij e Bastoni fizeram o time de Conte respirar mais aliviado.

Gervinho foi quem abriu o placar para o Parma ainda no primeiro tempo, vantagem que se manteria até os últimos minutos do jogo, até que começou a reação dos milaneses.

Não faltaram tentativas da Inter e tudo parecia ficar mais difícil com a expulsão de Berni, mas o empate veio logo depois do cartão vermelho com gol de De Vrij ao receber excelente assistência de Lautaro e igualar o placar aos 83 minutos.

Para piorar a situação dos donos da casa, o árbitro também expulsou um de seus jogadores. Com Kucka fora do jogo, sobrou espaço e ânimo para a equipe de Conte.

A pressão pela virada surtiu efeito com Bastoni em um gol que deixou o time milanês em terceiro lugar a oito pontos da líder Juventus e com 13 pontos de segurança na zona que dá vaga para a Liga dos Campeões para a próxima temporada.

Faltando dez rodadas para o fim da Serie A, o Parma ainda luta para se classificar para a Europa League e fica com seus 39 pontos na nona colocação. O time do técnico Roberto D'Aversa está a seis pontos da zona que dá vaga para a segunda competição continental mais importante.