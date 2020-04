Virologista da UEFA propõe retomar jogos com máscaras

O virologista belga que assessora a UEFA e a liga belga, Marc van Ranst, tem uma idéia que poderia mudar a maneira de como as competições serão retomadas: que jogadores de futebol disputem as partidas com máscaras.

Isso foi publciado pelo jornal francês 'Le Soir': "É uma opção a considerar. É claro que não se trata de máscaras cirúrgicas, que são totalmente inadequadas. Na Internet, existem máscaras anticontaminação que podem ser usadas por jogadores de futebol americano e ciclistas. São máscaras mais confortáveis. "

Van Ranst está se tornando conhecido durante a atual crise e chamou a atenção da UEFA. Curiosamente, depois de ser responsável por incentivar a liga de seu país a dar o campeonato por concluído.

"Tenho a impressão de que a UEFA está começando a ver que jogar futebol não é mais possível nesta temporada. Temos que ser honestos: grandes eventos como partidas de futebol ou festivais de música estarão entre as últimas coisas que permitimos novamente", declarou recentemente.