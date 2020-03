Vírus deixa Eriksen sem casa

Itália é o país mais afetado pelo coronavírus e estão em um aleta total. Clubes como a Inter decidiram doar ao redor de 300.000 máscaras para ajudar a amenizar o contágio.

Um dos jogadores que teve problemas por causa do COVID-19 foi Eriksen. A Inter está em quarentena depois dos casos dos jogadores que deram positivo na Juventus e na Sampdoria e o dinamarquês teve que encontrar outro alojamento.

Como o indicado pelo diário 'Sport', Eriksen teve que fazer as malas porque o hotel no qual estava vivendo em Milão decidiu fechar as portas de maneira preventiva, deixando o jogador sem teto.

A Inter não demorou em ajudar o jogador, encontrando-o um apartamento no qual ele pudesse estar pelos próximos 14 dias e para fazer a rotina e dieta que o clube mandou a cada jogador.