Mateus Da Silva Vital Assumpção, de 22 anos, atualmente joga pelo Corinthians após deixar o Vasco da Gama na temporada 2016/17.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador falando que procura gols, mas que foca no resultado coletivo. Na última temporada, o meia-ponta não fez gols pelo Timão.