Vitolo, João Félix, Felipe... Os desfalques de Simeone

Imprevistos mudaram os planos da lista do Atlético de Madrid, que parecia definida. João Félix (suspenso) e Vrsaljko, com lesão de longa duração, já eram ausências esperadas. No entanto, Vitolo e Felipe foram adicionados à lista de desfalques.

Esses dois últimos não estarão em campo neste domingo contra o Ahtletic de Bilbau por precaução, já que não apresentam problema físico grave.

A boa notícia é a confirmação da recuperação de Ángel Correa, incluído entre os 23 relacionados para a partida fora de casa que marca o retorno da equipe após a interrupção forçada pela pandemia.

Para aliviar as ausências, Simeone incluiu quatro jovens à lista do time principal: Manu Sánchez, Toni Moya, Riquelme e Sergio Camello.

Saponjic, por sua vez, foi convodado apesar da polêmica sobre sua participação em um churrasco com Jovic, jogador do Real Madrid, e Maksimovic, do Getafe.