Vitor Hugo é anunciado pelo Trabzonspor

Vitor Hugo, marcado no futebol brasileiro por passagens pelo Palmeiras, deixa novamente sua terra natal para viver uma experiência no exterior. Ele está na Turquia para atuar pelo Trabzonspor.

O time turco comprou o atleta e, segundo 'UOL', deverá ficar com 75% dos direitos econômicos do jogador por quase 3,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 23 milhões.

Campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Brasileirão em 2016 com o time paulista, o zagueiro assinou contrato com o Alviverde em 30 de junho de 2019, quando retornou após duas temporadas na Fiorentina, da Itália.

Na época, aos 28 anos, Vitor Hugo assinou contrato por cinco temporadas e o clube comprou 100% dos direitos econômicos.