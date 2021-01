Vitória sobre Santos devolve confiança do Galo no Brasileirão

Vindo de dois tropeços consecutivos, contra Grêmio e Vasco da Gama, o Atlético-MG perdeu uma grande chance de aproveitar a queda de rendimento do então líder São Paulo e assumir a primeira posição da tabela do Brasileirão. Após ver o Internacional disparar e trazer para si o favoritismo para levantar a taça, o Galo tinha algumas missões nesta terça-feira (26): vencer os reservas do Santos, recuperar a confiança e colar nos líderes.

Em um dia conturbado na Cidade do Galo, com direito a protestos de uma das principais torcidas organizadas do clube em relação ao treinador Jorge Sampaoli, mais um tropeço poderia significar, de vez, que a equipe daria adeus às chances de quebrar a fila de títulos da primeira divisão, que vem desde 1971. Mas o time conseguiu ultrapassar o primeiro obstáculo.

Com dois gols de Savarino, o Atlético-MG fez o resultado nos primeiros 20 minutos do confronto e só administrou a vantagem, vencendo de novo pelo Brasileirão após dois jogos. O suficiente para animar de novo o grupo de jogadores, que "voltou a acreditar" na possível conquista.

É claro: em nenhum momento o time perdeu o ímpeto de se consagrarem na história do Galo, levantando a taça do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas é óbvio que, com o distanciamento do Internacional na tabela, era necessário uma recuperação de ânimo antes da reta final da competição. Quem dá a letra do foco do time é o próprio treinador Jorge Sampaoli.

“Temos que pensar jogo a jogo. O torneio tem oscilado muito. Estivemos muito tempo na liderança, depois o São Paulo, agora o Inter... É um torneio em que o time que encontrar a regularidade nos resultados daqui até o fim terá a possibilidade de se consagrar." declarou Sampaoli, na entrevista coletiva após o confronto, antes de admitir a vantagem do Colorado. "Creio que o Inter conseguiu uma vantagem importante. Mas nós temos que pensar no próximo jogo, somar, ganhar todos os jogos que pudermos para conseguir competir com o resto”.

Por mais que o time tenha tido uma perda importante, com a confirmação de que Keno, que saiu lesionado do confronto diante do Santos, ao cair de mal jeito, ficará parado por tempo indeterminado, vai com tudo para somar pontos e voltar a brigar nas cabeças.

"Estamos na briga. Cinco pontos de diferença em seis jogos é possível. Temos de manter o foco e levar cada jogo como uma final. A gente viu como o campeonato deu uma virada nessas últimas rodadas. Muita coisa pode acontecer." ressaltou Eduardo Sasha, em entrevista nesta quarta-feira (27). "Talvez o Inter possa voltar a ter derrotas. O campeonato é difícil, e está todo mundo meio junto. É manter o foco e a concentração, pois não há nada perdido".