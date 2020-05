Vizinhos reclamam das festas de Gabigol na quarentena

A pandemia do coronavírus obrigou muitos países do mundo a instaurarem o distanciamento social para combater a rápida propagação do vírus.

No Brasil, alguns estados adotaram a quarentena, mas muita gente, entre eles, jogadores de futebol não estão respeitando as normas.

De acordo com o jornal 'O Dia', os vizinhos de Gabigol, atacante do Flamengo, não aguentam mais as festas dadas pelo jogador Rubro-Negro.

"Gabigol tá fazendo festinhas na casa dele e quebrando a quarentena. Moro no condomínio dele e tem sido frequente, muita menina e amigos. Ontem (domingo Dia das Mães) fez uma live rápida e estava alterado. O barulho estava insuportável. Rolou até 6h", disse um moradro a coluna de Fábia Oliveira.