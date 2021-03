Vlachodimos entra nos planos do Borussia Dortmund

Odysseas Vlachodimos perdeu recentemente a titularidade no Benfica para Helton Leite. Dos últimos oito jogos, o grego atuou em apenas um, na vitória de 4 de março contra o Estoril.

Enquanto isso, na Alemanha, o Borussia Dortmund deseja encontrar um novo goleiro. O clube da Bundesliga não estaria 100% satisfeito com Roman Burki e Marwin Hitz.

Segundo 'Sport Bild', os alemães passaram a olhar para o goleiro das Águias como um grande candidato para vestir as luvas e a camisa 1.

Outro nome estudado é Peter Gulácsi, do Red Bull Leipzig. No entanto, essa opção seria mais difícil devido ao bom momento do atual vice-líder do Campeonato Alemão.

Aos 26 anos, Odysseas Vlachodimos chegou ao futebol português na temporada 2018-19 após passagens por Panathinaikos e Stuttgart. Desde então, atuou em 119 partidas, sempre sendo titular, e sofreu 121 gols.