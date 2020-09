Messi ataca a diretoria do Barcelona em adeus a Suárez

Prestes a deixar o Barcelona para vestir a camisa do Atlético de Madrid, Luis Suárez já se despediu dos colegas do Camp Nou, encerrando uma dupla de ataque histórica com Lionel Messi após seis anos de parceria.

O argentino tentou deixar o clube, mas teve que ficar e agora lamenta a ida de seu colega, que não fazia parte dos planos do treinador Ronald Koeman. Não só lamenta, mas discorda da forma como a diretoria conduziu a situação.

Nesta sexta-feira, Messi publicou uma foto junto com Suárez em seu perfil do Instagram. Como legenda da imagem, ele escreveu dois parágrafos. No primeiro, se despede do camisa 9. Depois, vem a crítica.

"Eu já ia me acostumando, mas hoje entrei no vestiário e me caiu a ficha de verdade. Que difícil será não continuar compartilhando o dia a dia com você, tanto em campo quanto fora. Vamos sentir saudade demais. Foram muitos anos, muitos mates, comidas, cenas... Muitas coisas que nunca serão esquecidas, todos os dias juntos", iniciou o argentino.

Em seguida, o capitão ataca a diretoria. “Vai ser estranho ver você com outra camisa e ainda mais enfrentar você. Você merecia uma despedida como o que é: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto com o grupo como individualmente. E não que te tirem como fizeram. Mas, na verdade, a essa altura nada mais me surpreende”, completou Messi.

Luis Suarez está em Madri, onde tudo está pronto para que ele passe no exame médico antes de ser anunciado oficialmente pelo Atlético, que pagará 6 milhões de euros pelo atacante de 33 anos. A imprensa italiana espera que ele já treine nesta sexta-feira com Diego Simeone.