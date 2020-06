"Você pede uma coisa a Balotelli e ele faz outra, ele não quer saber das regras"

O futuro de Mario Balotelli parece se afastar do Brescia mais a cada dia que passa. Após um primeiro ataque de Massimo Cellino, presidente da equipe, o atacante começou a pensar seriamente na rescisão do contrato.

No início da semana passada, a equipe italiana e o atacante começaram com amostras de hostilidades. Balotelli deixou de treinar e o clube disse que não havia justificativa, enquanto Mario explicou que havia alertado sobre seus problemas de estômago.

Cellino, que normalmente não fica calado, silenciou o jogador novamente no 'Corriere dello Sport': "Perdi muito com a aposta em Balotelli. Tentei e Mario fez o resto. Morar em Brescia, retornar à Seleção, a sua casa, com a mãe, os irmãos, os amigos... Pensei que todas as condições estavam reunidas. Mas não havia nada a fazer. Mario vive acima das regras ou com suas próprias regras. Você pede uma coisa e ele faz outra".

O principal mandatário do Brescia garantiu que Balotelli poderia ter tido um destino muito pior se não fosse por Mino Raiola. "Ocasionalmente, Raiola me pediu para ajudá-lo a encontrar outro clube. Agora, a equipe está distante com ele. Não estamos falando de um garoto, Mario está a caminho dos 30", disse um Cellino, que o chamou de "garoto rude" no passado.