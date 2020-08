Pensando em chegar cada vez mais longe no Brasileirão, o Sport se reforçou e apostou na contratação do volante de 31 anos, que já passou por clubes como Goiás, Criciúma, Paraná, Rio Branco-PR, Avaí, Vila Nova e Rio Branco-SP.

No vídeo acima, você confere como foi a apresentação do jogador, que estreou no empate contra o Atlético-GO.