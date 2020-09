Volpi aposta contra Marinho e perde em empate emocionante entre Santos e São Paulo

O São Paulo deixa a Vila Belmiro na noite desse sábado (12) com um gosto amargo na boca. Após dominar o primeiro tempo e estar vencendo por 2 a 1, o Tricolor contou com a confiança de Tiago Volpi e pagou caro, com a partida finalizada em um empate por 2 a 2. O goleiro são-paulino tentou uma estratégia para tirar a concentração de Marinho e acabou sofrendo um verdadeiro "frango" que custou os três pontos como visitante na Baixada Santista.

Tiago Volpi e Marinho são dois dos principais jogadores de seus times. O arqueiro tricolor vive um momento de confiança pelas muitas exibições seguras debaixo das traves e tem evoluído grandemente sua capacidade de jogar com os pés.

Por outro lado, Marinho vive, claramente, a melhor fase de sua carreira. Sendo decisivo e fundamental para o campeonato do Santos, o folclórico atacante prova a cada dia mais que ele está muito além dos "memes" e das brincadeiras típicas que trouxeram a ele muito mais visibilidade.

Marinho entrou no segundo tempo e poucos minutos após entrar, viu as luzes da Vila Belmiro se apagarem. O jogo foi interrompido por vários minutos. Quando a bola voltou a rolar, o próprio Marinho sofreu uma falta na intermediária.

Por estar consideravelmente longe, Volpi pediu apenas dois homens na barreira e posicionou tampando o canto direito da sua meta. Porém, faltando poucos segundos para o arremate de Marinho, o goleiro pediu para que os dois homens da barreira fossem cobrir o lado esquerdo da baliza, deixando o atacante com visão plena do gol.

Marinho chutou, a bola passou longe da barreira e fez uma curva, que deixou Volpi sem reação, mesmo com a pelota passando muito próxima dele.