Volta atrás: Barcelona x Flamengo é confirmado

Barcelona e Flamengo se enfrentarão nesta terça-feira. Poucas horas antes da partida, o estádio Monumental havia sido inabilitado pelas autoridades da cidade devido aos casos de Covid-19 do time brasileiro.

No entanto, logo em seguida, o jogo da fase de grupos da Libertadores foi confirmado para o mesmo horário que estava marcado, às 19h15 (horário de Brasília). A prefeitura anunciou que o estádio está liberado para o evento e disse aguardar pronunciamento do ministro da saúde para seguir o protocolo que for determinado.

Interditar o estádio foi uma saída de Guayaquil para forçar o cancelamento do jogo, já que, segundo as autoridades locais, a Conmebol demorou a responder a solicitação nesse sentido."Pelo menos neste estádio não haverá jogo de futebol hoje entre Barcelona e Flamengo", afirmou, à rádio La Radio Redonda, Carlos Luis Salvador, diretor de saúde e higiene de Guayaquil, antes de a prefeitura voltar atrás.

O Flamengo soma nove casos de Covid-19, depois das confirmações de Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Maurício Isla, Matheusinho e Filipe Luís, o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure e Juan, integrante do departamento de futebol, tiveram a confirmação dos testes positivos.

Quatro jogadores do Flamengo foram chamados de última hora por Domènec Torrent para completar o banco de reservas e chegaram no dia do jogo a Guayaquil.