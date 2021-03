Volta de Dembélé à Seleção da França confirma boa forma do craque

Ousmane Dembélé assinou com o Barcelona e todos os holofotes estavam sobre ele. O preço da contratação, a juventude, o papel de substituir Neymar e uma longa lista de dúvidas pairou sobre o 'Mosquito' antes de sequer pisar no CT do time.

Com o passar das temporadas, a incerteza não desapareceu, mas cresceu. O ponto alto veio na 2019-20, em que disputou apenas cinco partidas entre lesões, contratempos e decisões técnicas que o deixaram de fora.

O boato de uma saída mais do que possível girava em torno de todo o mercado de verão de 2020, mas finalmente ele permaneceu em uma equipe que Ronald Koeman começou a liderar. E o holandês foi a chave para a ressurreição do francês.

Nesta temporada de 2020-21, Dembélé despontou como uma das estrelas do time. Às vezes, apenas atrás de Messi. Inclusive, em raras ocasiões, ele chamou a responsabilidade quando o argentino não estava inspirado.

A França convocou Dembélé para os jogos com a Ucrânia, Cazaquistão e Bósnia-Herzegovina. Depois de uma ausência de mais de dois anos em uma lista dos 'les bleus', o jogador 'culé' poderá vestir a camisa do seu país novamente.

O francês sempre terá no horizonte a odiosa e exorbitante comparação com Neymar. Um fardo nas costas que não o impediu, passadas quatro temporadas, de brilhar com a sua própria luz numa equipe que carece de jogadores tão verticais e desequilibrados como 'Dembouz'.