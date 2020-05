Volta do Carioca esquenta bastidores e envolve até a prefeitura

O retorno do Campeonato Carioca em meio a pandemia do coronavírus tem divido os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco lideram as ações pela retomada da competição, enquanto Fluminense e Botafogo se mostram contrários. A prefeitura do Rio de Janeiro, que prevê a reabertura da economia no mês de junho, entrou no circuito.

Conforme apuração da 'Goal.com', a volta dos jogos, ainda sem torcida, já tem até datas estipuladas, dias 13 e 20 de junho, e os treinos foram liberados por Marcelo Crivella a partir desta semana. Em entrevista coletiva, o prefeito agradeceu os clubes e disse que, por telefone, Fluminense e Botafogo aceitaram o retorno dos treinos. O Tricolor, por sua vez, negou através de nota oficial.

"O Fluminense vem a público esclarecer que não fez nenhum contato telefônico com a prefeitura e tampouco com o prefeito, seja para tratar da reunião em que se discutiu a volta do futebol ou para qualquer outro assunto".

Já o Botafogo, confirma os contatos telefônicos, se mostra contrário ao retorno dos treinos presenciais nesta semana, mas vê a possibilidade a partir do dia 1 de junho, com a volta dos jogos para 28 de junho e 4 de julho.

"O Botafogo confirma contatos telefônicos com o Prefeito Marcelo Crivella, onde reforçou o seu o posicionamento e pontuou que o momento não é de retomar os treinamentos presenciais, sugerindo que seja realizado em oportunidade futura, dependendo do estágio da COVID-19. Com a sugestão para os treinos ocorrerem somente a partir de 1/6 e volta dos jogos no período entre 28/6 e 4/7".

Apesar dos desentendimentos, todos os clubes que disputam o Campeonato Carioca acordaram que o torneio terminará dentro de campo, seja em junho, julho ou em dezembro. A FFERJ não considera a possibilidade da competição ser encerrada.

Ao longo desta semana, Crivella deve convocar novamente os dirigentes dos clubes do Rio para uma reunião, com o intuito de debater os protocolos de segurança da volta aos jogos. Nesta segunda-feira, ele ressaltou que a pandemia na cidade "está controlada".