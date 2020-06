Boas notícias para o Barcelona, pouco a pouco, Suárez vai avançando na sua recuperação e poderia estar a disposição de Setién no primeiro jogo contra o Mallorca.

"Voltar após uma lesão complicado, você fica com medo, mas estou aproveitando para me exercitar com os meus companheiros”, disse o uruguaio em declarações aos canais do clube.

Também reconheceu que não vai ser fácil jogar nesses meses devido as altas temperaturas: "Não estamos acostumados a jogar com tanto calor em pleno verão, mas enfim... Estamos nos adaptando bem a isso", completou.

O atacante terá que se acostumar a jogar sem o apoio da torcida; "Sentiremos falta da torcida. Eu já joguei uma vez com os portões fechados, mas temos que nos concentrar no futebol. Nosso objetivo é ganhar a Liga", concluiu.