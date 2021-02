"Voltarei a jogar uma final de Champions com o PSG"

Neymar sonha em voltar a uma final de Champions com a camisa do Paris Saint-Germain. Em declarações ao 'Daily Mail', o brasileiro deixou isso bem claro.

"Não me motivo com derrotas, me motivo com as vitórias que conquistei na minha vida e na minha carreira", disse o brasileiro ao jornal britânico.

"Sei o que é conquistar uma Champions League, e tenho certeza que chegarei a mais uma final com o PSG", completou.

Neymar, que em poucos dias completará 29 anos e renovará o seu contrato com o PSG por mais quatro anos, negou que esteja planejando celebrar uma grande festa de aniversário, embora tenha admitido que tem o direito de se divertir.

"Se os jogadores só pensassem em nossa profissão.. não estaria bem. Temos que ter tempo para diversão e outras coisas, como todo mundo. É algo natural", se defendeu.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de jogar na Premier League, o brasileiro foi sincero: “Não consigo assistir muito à Premier League, mas ouvi dizer que há muito contato físico envolvido no jogo. Mas a liga francesa também tem muito contato físico".