Em meio a crise provocada pelo avanço do coronavírus, Pep Guardiola falou em um vídeo divulgado pelo Manchester City sobre a atual situação que o mundo enfrenta.

"Temos saudades do futebol, temos saudades da vida que tinhamos antes, mas agora temos que ouvir e seguir os conselhos dos cientistas, médicos, enfermeiros... Vocês são a minha família do futebol e vamos fazer tudo o que for possível para fazer vocês se sentirem melhor", disse em mensagem para os torcedores.

O treinador mostrou otimismo e até brincou: "Voltaremos mais fortes, melhores, mais gentis e um pouco mais gordos. Fiquem em casa e se mantenham seguros", concluiu.