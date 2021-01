Voo de Özil a Turquia foi o mais acompanhado na história!

A contratação do Mesut Özil pelo Fenerbahçe será oficializada nas próximas horas. O clube turco já informou em suas redes sociais que o jogador do Arsenal está em suas instalações para assinar o novo contrato.

O veterano meio-campista alemão de 32 anos desembarcou em Istambul nesta segunda-feira, 18 de janeiro, e impressionantes 312.676 pessoas seguiram sua viagem de Londres a Istambul pela plataforma 'Flightradar'.

O ex-jogador do Real Madrid já sabe o que é a paixão turca pelo futebol, a mesma que fez com que o referido voo fosse o mais seguido na história da internet.

Özil também reconfirmou sua contratação pela equipe turca em sua conta oficial no Twitter, onde compartilhou uma ilustração na qual Mesut do Arsenal apertou a mão do Fenerbahçe.