"Vou tentar ser treinador, gosto cada vez mais da ideia"

A alguns dias da estreia do documentário sobre Andrés Iniesta, o jogador de 35 anos, foi entrevistado por diversos veículos recentemente e explicou, entre outras coisas, que ele começa a sentir vontade de virar técnico.

Iniesta analisou seu futuro para 'Reuters': "quero continuar no futebol, sendo treinador, mas vamos ver o que acontece, as coisas mudam diariamente, e daqui a alguns anos não sabemos o que vai acontecer. Por enquanto, estou focando no que tenho na minha frente".

E ele reconheceu que Guardiola é seu modelo: "É um espelho. Para mim, foi uma motivação. Tínhamos um ótimo time", disse ele, em conversa com 'El Larguero'.

Desde a temporada 2017-18, o jogador soma 44 partidas no Vissel Kobe, com dez gols e 12 assistências.