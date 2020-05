Wagué treinará com o Barça após a suspensão da Ligue 1

O Barcelona já pensa em voltar aos treinos, apesar da pandemia do COVID-19. Quique Setién terá um convidado de última hora após o cancelamento da Ligue 1, Moussa Wagué.

Wagué foi emprestado no mercado de inverno passado ao Nice. O fato de o LFP ter cancelado a Ligue 1 significa que o zagueiro senegalês pode retornar à Espanha para se exercitar com seus companheiros de equipe.

Agora, 'AS' relatou, Wagué poderia se juntar ao resto de seus companheiros de equipe. O Barcelona está estudando a fórmula de incorporar o jogador e mantê-lo em sua melhor forma, seja para permanecer no elenco ou para encontrar uma saída.

É claro que Setién não poderá contar com Wagué nos jogos da temporada. O perfil do senegalês foi tirado do caminho quando ele foi emprestado em janeiro.

Wagué não será o primeiro jogador da Ligue 1 a retornar ao seu time da casa. William Saliba já havia feito isso, que estava no Saint-Étienne e foi para Londres com o Arsenal.