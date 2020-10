Walter mostra que pode ser a primeira solução para Mancini no Corinthians

Vágner Mancini estreou no Corinthians com o pé direito. O novo treinador do Timão, que venceu o Athletico Paranaense, fora de casa, por 1 a 0, tem muito a agradecer a um conhecido personagem que andava meio sumido: o goleiro Walter. Foi o arqueiro corintiano que garantiu o zero no placar até os últimos minutos quando o Timão fez o gol que deu a vitória. Mesmo com Cássio voltando, Walter é como um sopro de boa notícia ao torcedor corintiano, que via sua equipe na zona de rebaixamento.

O goleiro reserva do Corinthians começou a partida entre os 11 iniciais devido à expulsão de Cássio no último jogo. Walter operou nada mais que nove defesas durante os 90 minutos, sendo algumas delas com alto grau de dificuldade, como o lance cara a cara com Renato Kayzer, já no segundo tempo. Nove defesas em um jogo de futebol escancara duas realidades distintas: o goleiro está em forma, mas a defesa, não.

A toada de todo o jogo foi o Athletico dominante, pois jogava em casa. O time comandado pelo interino Eduardo Barros teve mais a posse de bola (61%), finalizou mais vezes (15 contra 13) e acertou a meta mais vezes (nove contra seis), mas encontrou um goleiro em uma noite de grande inspiração, lembrando os melhores momentos do próprio Cássio.

Já nos últimos minutos de jogo, o volante, improvisado na zaga, Xavier conseguiu levar a melhor em uma dividida perto do meio de campo e acionou Everaldo, que correu com a bola e chutou a gol. A bola passou por debaixo das pernas do goleiro Jandrei e morreu no fundo da rede.

O Corinthians jogou por cerca de 20 minutos com um jogador a menos, já que o zagueiro Bruno Méndez foi expulso após agredir o adversário. Mais fechado, o time de Mancini lembrou um pouco daquele Corinthians que apostava em contra-ataques para vencer seus jogos. A grande diferença, porém, é que aquele Corinthians, de Tite, de Mano Menezes e Carille, tinha um sistema defensivo sólido e não contava apenas com uma noite inspirada de seu guarda-metas.

Se o arqueiro não estivesse na sua melhor noite, é completamente razoável pensar que Mancini teria sua estreia com o carimbo da derrota, pois não foi por falta de tentativas que o Furacão não vazou a equipe paulista.

Em um momento conturbado e em uma verdadeira crise de identidade, o Corinthians consegue um breve e suave respiro. Uma vitória na estreia, com muito sofrimento, pode deixar Mancini mais tranquilo para trabalhar e impor suas ideias ao time de Itaquera.

O treinador, que deixou o Atlético Goianiense e se transferiu para o Corinthians, sabe que conta com um elenco mal balanceado, limitado e com poucas boas alternativas. Entretanto, já ficou claro para ele que a posição do goleiro não demandará muito de sua atenção, pois Cássio e Walter seguem conquistando pontos não apenas com a torcida, mas no campeonato também.