"Wan-Bissaka é o melhor defensor do mundo no um contra um"

Luke Shaw concedeu uma entrevista aos canais oficiais do Manchester United onde ressaltou a qualidade e o grande rendimento de Wan-Bissaka com os 'diabos vermelhos'.

O jovem lateral-direito de 22 anos, que aterrizou em Old Trafford no início da temporada, disputou 34 partidas oficiais: "Não posso esquecer dele, foi o nosso jogador mais constante nessa temporada".

O lateral-esquerdo é só elogios ao seu novo companheiro: "Se olharmos para trás só encontraremos uma falha: um pênalti contra o Watford, nada mais".

"Teve uma nota oito a cada partida que jogou, nunca comete erros, coloca a perna no lugar certo e, na minha opinião, é o melhor defensor do mundo no um contra um. Ninguém pode superá-lo, melhorou muito nesse aspecto do jogo e também ofensivamente. Foi uma contratação fantástica para nós", disse Shaw.