Weidenfeller crava Sané no Dortmund: ''Tenho minhas fontes''

O Bayern de Munique sonha e, não é de hoje, com a contratação de Leroy Sané. Os rumores colocam o meia cada vez mais no time bávaro, e segundo Weidenfeller, ex-goleiro do Borussia Dortmund, o negócio está fechado.

"O negócio está praticamente selado e vamos vê-lo de volta à Bundesliga. Como ex-jogador, também tenho as minhas fontes", disse o ex-goleiro em declarações ao 'Sport1'.

Desde 2016 no Manchester City, Sané já defendeu o clube em 134 partidas, marcou 39 gols e deu 45 assistências. No entanto, uma grave lesão o tirou dessa temporada.